Vor Präsidentschaftswahlen

Der Jugendaustausch zwischen Frankreich und Deutschland soll gesichert werden. (imago stock & people)

Der deutsch-französische Ministerrat vereinbarte bei seinem Treffen im nordrhein-westfälischen Brühl, dass der dafür zuständige sogenannte Bürgerfonds in das deutsch-französische Jugendwerk integriert wird. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Mittel für den Fonds nicht ohne Weiteres gestrichen werden können. Der Bürgerfonds unterstützt neben dem deutsch-französischen Jugendaustausch auch Städtepartnerschaften sowie zahlreiche grenzüberschreitende Projekte.

Die Präsidentschaftswahlen in Frankreich finden im kommenden April statt.

Die rechtsgerichtete Kandidatin Le Pen hat Deutschland wiederholt scharf kritisiert und im Falle eines Wahlsieges die Überprüfung von gemeinsamen Projekten beider Länder angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.