Verteidigung

Das kündigten der polnische Ministerpräsident Tusk und der französische Präsident Macron bei einem Treffen in Danzig an. Das Projekt soll die Verteidigungsfähigkeit Europas bis 2030 verstärken. Außerdem soll es die Abhängigkeit von dem Starlink-System des US-Unternehmers Musk verringern. Macron und Tusk sprachen bei ihrem Treffen auch über nukleare Abschreckung. Macron sagte, es sei sinnvoll, bei der Raketenabwehr, weitreichenden Waffensystemen, Frühwarnsystemen und im Weltraum gemeinsam voranzukommen. Frankreich ist die einzige Atommacht der EU. Polen ist das NATO-Mitglied mit den höchsten Verteidigungsausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung.
Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.