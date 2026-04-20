Verteidigung
Frankreich und Polen bauen Militärsatelliten

​Frankreich und Polen wollen gemeinsam einen Militärsatelliten bauen.

    Das Foto zeigt den polnischen Ministerpräsident Tusk (links) und den französischen Präsidenten Macron (rechts), im Hintergrund sind die französische, polnische und die EU-Flagge
    Der polnische Ministerpräsident Tusk und der französische Präsident Macron bei einem Treffen in Danzig (picture alliance / NurPhoto / Andrzej Iwanczuk)
    Das kündigten der polnische Ministerpräsident Tusk und der französische Präsident Macron bei einem Treffen in Danzig an. Das ⁠Projekt soll die Verteidigungsfähigkeit Europas bis 2030 verstärken. Außerdem soll es die Abhängigkeit von dem Starlink-System des US-Unternehmers Musk verringern. Macron und Tusk sprachen bei ihrem Treffen auch über nukleare Abschreckung. ​Macron sagte, es sei sinnvoll, bei der Raketenabwehr, weitreichenden Waffensystemen, Frühwarnsystemen und im Weltraum ‌gemeinsam voranzukommen. Frankreich ist die einzige Atommacht der EU. Polen ist das NATO-Mitglied mit den höchsten Verteidigungsausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung.
    Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.