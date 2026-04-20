Verteidigung

Der polnische Ministerpräsident Tusk und der französische Präsident Macron bei einem Treffen in Danzig (picture alliance / NurPhoto / Andrzej Iwanczuk)

Das kündigten der polnische Ministerpräsident Tusk und der französische Präsident Macron bei einem Treffen in Danzig an. Das ⁠Projekt soll die Verteidigungsfähigkeit Europas bis 2030 verstärken. Außerdem soll es die Abhängigkeit von dem Starlink-System des US-Unternehmers Musk verringern. Macron und Tusk sprachen bei ihrem Treffen auch über nukleare Abschreckung. ​Macron sagte, es sei sinnvoll, bei der Raketenabwehr, weitreichenden Waffensystemen, Frühwarnsystemen und im Weltraum ‌gemeinsam voranzukommen. Frankreich ist die einzige Atommacht der EU. Polen ist das NATO-Mitglied mit den höchsten Verteidigungsausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.