Diplomatie

Auf Wiederannäherungskurs: Salman und Macron in Paris. (Ludovic Marin / AFP / dpa / Ludovic Marin)

Das sagte Frankreichs Präsident Macron nach einem Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Salman in Paris. Dabei geht es nach den Worten Macrons um die Lieferung von Rüstungsgütern an das Königreich. Weitere Themen bei dem Treffen waren die Lage im Nahen und Mittleren Osten sowie der Ukraine-Krieg. Es war bereits der zweite Besuch von Kronprinz Salman in Paris seit der Ermordung des Journalisten Kashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul im Jahr 2018.

