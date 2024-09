Auch der UNO-Sicherheitsrat befasst sich mit dem Konflikt zwischen Israel und Hisbollah - hier spricht Frankreichs Außenminister Barrot. (Seth Wenig / AP)

In dieser Zeit könnten dann Verhandlungen stattfinden. Barrot betonte, man setze darauf, dass die Konfliktparteien den Vorschlag zügig annähmen. In US-Regierungskreisen wurden die Pläne bestätigt. Demnach hat Außenminister Blinken in den vergangenen Tagen am Rande der UNO-Vollversammlung in New York bereits versucht, andere Länder zur Unterstützung des Vorhabens zu bewegen.

UNO-Generalsekretär Guterres appellierte im Sicherheitsrat erneut an Israel und die Hisbollah, die Gefechte einzustellen. Ein Krieg im Libanon müsse um jeden Preis verhindert werden.

Iran warnt vor "Katastrophe"

Der iranische Außenminister Aragchi warnte vor einer Katastrophe in der Region und sicherte dem Libanon die Unterstützung seines Landes zu. Der Iran ist eng mit der Hisbollah verbündet, deren militärischer Arm in der EU als Terrororganisation eingestuft wird.

