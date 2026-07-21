Als erstes EU-Land

Ziel des Gesetzes ist es, gesundheitsschädliche Auswirkungen der Onlinenetzwerke auf Heranwachsende zu vermeiden. (Elisa Schu/dpa)

Demnach sind ab September neue Konten für unter 15-Jährige auf Sozialen Medien verboten, für bestehende Konten gibt es eine Übergangsfrist bis zum Jahresende. Zudem wird das Handyverbot in Schulen auf die Oberstufe ausgeweitet. Es gibt allerdings weiterhin Ausnahmeregelungen.

Ziel des Gesetzes ist es, gesundheitsschädliche Auswirkungen der Onlinenetzwerke auf Heranwachsende zu vermeiden. Dafür müssen die Plattformen ein System zur Altersüberprüfung einrichten.

In der EU wird derweil ein Mindestalter von 13 Jahren für Soziale Medien und andere Online-Angebote diskutiert. Vergangene Woche hatte ein von der EU-Kommission beauftragtes Expertengremium seine Empfehlungen für den Jugendschutz im Internet vorgestellt.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.