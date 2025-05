Tabakkonsum im öffentlichen Raum

Die Regeln für Raucher in Frankreich sollen zum 1. Juli 2025 in Kraft treten (dpa / picture alliance / Jens Kalaene)

Das Gesundheitsministerium in Paris teilte mit, dass künftig ein Rauchverbot gelte an allen Orten, an denen sich Kinder aufhielten. Als Beispiele wurden Strände, Parks und die Umgebung von Schulen genannt. Auch an Bushaltestellen und an Sportplätzen dürfe nicht mehr geraucht werden. Das Verbot tritt zum 1. Juli in Kraft.

Frankreichs Gesundheitsministerin Vautrin sagte, überall dort, wo sich Kinder befänden, müsse der Tabakkonsum verschwinden.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.