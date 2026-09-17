Hohe Kraftstoffpreise

Ein Traktor in der Bretagne (Archivbild) (picture alliance / PHOTOPQR / VOIX DU NORD / MAXPPP / PASCAL BONNIERE)

Angesichts der wieder zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und in der Straße von Hormus würden die Unterstützungsmaßnahmen an den erneuten Anstieg der Kraftstoffpreise angepasst, hieß es in Paris. Ziel sei es, die Wirtschaftstätigkeit, die Beschäftigung und das Wachstum zu sichern und den Unternehmen bis zum Jahresende Planungssicherheit zu geben.

In Italien verzichtet der Staat angesichts der steigenden Kraftstoffpreise ein Jahr lang weitgehend auf die Kfz-Steuer. Die Regierung von Ministerpräsidentin Meloni beschloss, im nächsten Jahr für Pkw und Zweiräder mit einer Leistung von weniger als 80 Kilowatt keine Steuer zu erheben.

In Deutschland hat Bundeskanzler Merz Entlastungen angekündigt. Entscheidungen gibt es noch nicht. Im Deutschlandfunk sprach sich der Grünen-Politiker Kellner für eine Kombination aus Übergewinnsteuer und Direktzahlungen aus.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.