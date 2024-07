Frist abgelaufen

Vor der zweiten Runde der Parlamentswahl in Frankreich mehren sich Absprachen gegen die absolute Mehrheit der Rechtspopulisten (Archivbild). (picture alliance / Hans Lucas / Matthieu Delaty)

Bis zum Ablauf der Frist am Abend verzichteten mehr als 210 Kandidaten auf die Teilnahme, wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten. Drittplatzierte Bewerber des Linksbündnisses oder des Regierungslagers zogen ihre Kandidatur zurück, um dem jeweils anderen einen Sieg zu ermöglichen.

In der ersten Runde der Parlamentswahl am vergangenen Wochenende war der rechte Rassemblement National stärkste Kraft geworden, vor dem Linksbündnis und dem Mitte-Lager von Präsident Macron. In der ersten Wahlrunde wurden 76 der 577 Parlamentssitze direkt vergeben. Die Mehrheitsverhältnisse in der Nationalversammlung werden daher erst nach der entscheidenden zweiten Wahlrunde am Sonntag feststehen.

