Diplomatie

Algerische Flaggen (imago stock&people/Eric Lalmand)

Frankreich verwies zwölf algerische Diplomaten des Landes, nachdem zuvor Algerien seinerseits zwölf französische Beamte zur Ausreise aufgefordert hatte. Das Büro des französischen Präsidenten Macron warf in einer Erklärung der Regierung in Algier vor, für die Eskalation verantwortlich zu sein. Paris rief zudem den französischen Botschafter in dem afrikanischen Land zu Konsultationen zurück.

Auslöser war die Festnahme eines algerischen Konsularbeamten in Paris. Ihm wirft die französische Justiz die Beteiligung an der Entführung eines algerischen Regierungskritikers vor.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.