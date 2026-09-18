Energiepreise

Emmanuel Macron will ein G7-Treffen zu den Energiepreisen einberufen. (Archivbild) (AP / JUNG YEON-JE)

Präsident Macron kündigte in Paris an, er werde ein G7-Treffen einberufen, um bei einer besseren Koordinierung der Vorratsstände - gerade auch mit Blick auf strategische Reserven - voranzukommen. Es gehe darum, bei den Exporten und den Produktionskapazitäten stärker zusammenzuarbeiten. Unnötige Spannungen zwischen den G7-Ländern und deren wichtigsten Partnern sollten vermieden werden, erklärte Macron. - Zur Gruppe der Sieben gehören neben Frankreich auch Deutschland, Italien, Großbritannien, Kanada, Japan und die USA. Paris hat derzeit den Vorsitz inne.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.