Energiepolitik

Das Kohlekraftwerk im französischen Saint-Avold wird auf Gas umgestellt. (Archivbild) (AFP / FREDERICK FLORIN)

Dazu wird bis 2026 das Kohlekraftwerk im lothringischen Saint-Avold nahe Saarbrücken auf Gasbefeuerung umgestellt, wie die französische Zeitung "Les Échos" berichtet. Demnach ist dies deutlich kostengünstiger als eine zunächst geplante Umstellung auf Biomasse, die am Ende so viel gekostet hätte wie der Bau eines völlig neuen Kraftwerks. Auch bei dem zweiten noch verbliebenen Kohlekraftwerk in Cordemais in Westfrankreich war der Energiekonzern EDF im Herbst von einer geplanten Umstellung auf Biomasse abgerückt. Es geht 2027 außer Betrieb.

Frankreich setzt bei der Stromerzeugung vorwiegend auf Kernkraft. Über 54 Prozent des Stroms in dem Land werden derzeit in Atomkraftwerken erzeugt. Angekündigt ist der Bau von bis zu 14 weiteren Meilern.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.