Russlands Krieg gegen die Ukraine

Frankreichs Außenminister Séjourné: Keine Pläne für Kampftruppen in der Ukraine (AFP / FADEL SENNA)

Dies könne eine Präsenz auf ukrainischem Territorium erforderlich machen, ohne die Schwelle zu einer Kriegsbeteiligung zu überschreiten, erklärte Séjourné.

Der Vorstoß von Macron, wonach die Entsendung von Soldaten in die Ukraine nicht ausgeschlossen werden dürfe, war international mit Irritationen aufgenommen worden. Neben Deutschland erklärten unter anderem auch Großbritannien, Spanien und Schweden, dass man nicht beabsichtige Soldaten in das von Russland angegriffene Land zu schicken. Der Verteidigungsminister von Litauen, Anusauskas, betonte hingegen, sein Land stehe einem solchen Einsatz nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. Westliche Soldaten dürften sich allerdings nicht an Kampfhandlungen in der Ukraine beteiligen.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.