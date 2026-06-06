Präsidenten-Gattin

Die ehemalige französische First Lady Bernadette Chirac in einer Aufnahme von 2008 (picture alliance / abaca / Vitchi Marco / ABACA)

Bernadette Chirac war die bisher einzige First Lady Frankreichs, die selbst ein politisches Amt bekleidete. Von 1979 bis 2015 gehörte sie dem Generalrat des Departements Corrèze an. Während der 60 Jahre Ehe mit Jaques Chirac begleitete sie die gesamte politische Laufbahn ihres Mannes, der von 1995 bis 2007 Präsident Frankreichs war. Jacques Chirac starb 2019 im Alter von 86 Jahren.

Als Bernadette Chodron de Courcel 1933 in Paris geboren, wuchs sie in einer Diplomatenfamilie im vornehmen 16. Arrondissement der Hauptstadt auf. An der Eliteuniversität Sciences Po Paris lernte sie als Studentin Jacques Chirac kennen, 1956 heirateten die beiden.

Präsident Macron würdigte die ehemalige First Lady als eine "große Dame mit Herz", die "unsere Geschichte geprägt" und "mit Bescheidenheit und Beharrlichkeit so viele Leben verändert" habe.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.