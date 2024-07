Der argentinische Nationalspieler Enzo Fernandez (IMAGO / Icon Sportswire / IMAGO / Rich Graessle / Icon Sportswire)

Anlass ist ein Video, das der argentinische Mittelfeldspieler Enzo Fernandez auf Instagram gepostet hatte. Es zeigt argentinische Nationalspieler, die in einem Bus ein abwertendes Lied über französische Spieler afrikanischer Herkunft singen. Das Video entstand nach dem 1:0-Sieg Argentiniens im Finale gegen Kolumbien am Sonntag bei der Copa America - dem südamerikanischen Kontinentalturnier. Der französische Verteidiger Wesley Fofana - ein Mitspieler von Fernandez beim FC Chelsea, postete das Video den Angaben zufolge auf seinen Social-Media-Konten und bezeichnete es als "ungehemmten Rassismus". Fernandez bat in einem weiteren Beitrag bei Instagram mittlerweile um Entschuldigung.

Der französische Verband erklärte dazu: "Angesichts der Schwere dieser schockierenden Äußerungen, die den Werten des Sports und den Menschenrechten widersprechen, hat der Präsident des FFF beschlossen, seinen argentinischen Kollegen und die FIFA direkt anzusprechen".

Vor dem WM-Finale in Katar zwischen Frankreich und Argentinien vor zwei Jahren hatten bereits einige argentinische Fans die gleichen Gesänge angestimmt.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte erklärt, dass der Fußball und seine 211 nationalen Verbände eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Rassismus verfolgen müssten und im Mai die Wiedereinsetzung einer Task Force zur Überwachung solcher Vorfälle zugesagt.

