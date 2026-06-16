US-Tech-Unternehmen

Frankreichs Geheimdienst wird nicht mehr mit Palantir zusammenarbeiten. (FABRICE COFFRINI / AFP)

Frankreichs Premierminister Lecornu erklärte, man könne im digitalen Bereich keine neuen strategischen Abhängigkeiten akzeptieren. Stattdessen werde Frankreich rund 650 Millionen Euro in eine eigene Infrastruktur für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz investieren. Ziel müsse sein, in diesem Bereich eine echte Autonomie aufzubauen.

Palantir ist auf Datenanalyse und KI spezialisiert und zählt neben Unternehmen auch Regierungen zu seinen Kunden. Mitgegründet wurde das Unternehmen von dem aus Deutschland stammenden Tech-Milliardär Peter Thiel, der ein wichtiger Unterstützer von US-Präsident Trump ist. In Deutschland wird Software von Palantir in Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen von den Sicherheitsbehörden genutzt.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.