Nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg in Paris betonte Macron die Entschlossenheit seines Landes, der Ukraine in ihrem Verteidigungskrieg gegen Russland weiter beizustehen. Die Unterstützung bleibe ungebrochen, sagte Macron angesichts von Befürchtungen in Kiew, dass ein Wahlerfolges der Rechtspopulisten in Frankreich den Ukraine-Kurs des Landes beeinflussen könnte. Macron hatte bereits klar gemacht, dass er auch im Fall einer Niederlage seiner Partei bei der vorgezogenen Parlamentswahl nicht zurücktreten werde.

Vor der ersten Runde der Wahl am Sonntag liegt die rechtspopulistische Partei Rassemblement National in Umfragen vorn, gefolgt vom links-grünen Wahlbündnis. Macrons Regierungslager liegt abgeschlagen auf dem dritten Platz.

