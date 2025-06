Frankreichs Präsident Macron ist für eine Altersbeschränkung in den sozialen Medien. (AFP / LUDOVIC MARIN)

Er sagte dem Sender France 2, sollte das Vorhaben auf europäischer Ebene scheitern, werde Frankreich das nationale Recht anpassen. Aus seiner Sicht seien die Sozialen Medien eine Ursache für Jugendgewalt, so Macron.

In einem Vorort von Paris hatte ein 14-Jähriger gestern eine Schulmitarbeiterin mit einem Messer tödlich verletzt. Auch in Deutschland nimmt die Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen laut dem jüngsten Verfassungsschutzbericht zu. Auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul plädiert deshalb für eine Altersgrenze in den Sozialen Netzwerken. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, Extremisten gewönnen Jugendliche im Netz gezielt für rechte oder islamistische Strukturen.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.