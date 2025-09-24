Atomstreit mit dem Iran

Der französische Präsident Macron (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Angelina Katsanis)

Er sagte, eine Einigung sei möglich, dem Iran blieben aber nur noch "wenige Stunden", um die Wiedereinsetzung von Sanktionen abzuwenden. Macron hatte sich am Rande der UNO-Generaldebatte in New York mit dem iranischen Präsidenten Peseschkian getroffen.

Bundesaußenminister Wadephul hatte im Deutschlandfunk erklärt, er halte die Wiedereinsetzung der Sanktionen für wahrscheinlich. Der Iran habe bisher nicht glaubwürdig davon Abstand genommen, Atomwaffen besitzen zu wollen.

In den kommenden Tagen soll es erneut Verhandlungen mit dem Iran geben. Die Frist für eine Einigung läuft am Samstag aus.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.