Krieg im Nahen Osten

Frankreichs Präsident Emmanuel Macro (picture alliance / dpa / Vaclav Salek)

In Paris sagte Macron, sein Land habe mit den USA gemeinsam eine Waffenruhe von 21 Tagen vorgeschlagen - er bedaure deshalb, dass Israels Regierungschef Netanjahu "eine andere Wahl getroffen" habe. Zuvor hatte Macron in einem Rundfunkinterview für einen internationalen Lieferstopp aller Waffen an Israel geworben, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen. Netanjahu reagierte empört auf Macrons Äußerung und erklärte, alle zivilisierten Länder sollten fest an der Seite Israels stehen. Macron möge sich schämen. Der Elysée-Palast in Paris reagierte umgehend mit dem Hinweis, Frankreich sei "unerschütterlicher Freund" Israels. Man bedaure die "übertriebenen Worte" Netanjahus.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.