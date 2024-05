Staatsbesuch in Deutschland

Frankreichs Präsident Macron gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Gemeinsam mit Bundespräsident Steinmeier sowie den Ehefrauen beider Staatsoberhäupter besichtigte er das Stelenfeld und das dazugehörige Museum. Macron und Steinmeier werden am Nachmittag in Dresden erwartet. Vor der Frauenkirche will der französische Präsident eine europapolitische Rede vor Jugendlichen aus Deutschland, Polen, Tschechien und Frankreich halten.

Gestern hatte Macron seinen dreitägigen Besuch in Berlin mit einem Aufruf begonnen, an den Europawahlen am 9. Mai teilzunehmen. Morgen reist Macron nach Münster, wo ihm der Westfälische Friedenspreis verliehen werden soll.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.