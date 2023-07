Nach Ausschreitungen

Frankreichs Präsident Macron sagt Staatsbesuch in Deutschland ab

Frankreichs Präsident Macron kommt wegen der Ausschreitungen in seinem Land morgen nicht wie geplant nach Deutschland. Der Präsident müsse wegen der innenpolitischen Situation in den nächsten Tagen in Frankreich bleiben, teilten der Elysee-Palast und das Bundespräsidalamt mit. Bundespräsident Steinmeier bedauerte die Absage des Staatsbesuchs, zeigte aber angesichts der Ausschreitungen Verständnis.

01.07.2023