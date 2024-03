Sicherheitspolitik

Der französische Präsident Macron in einem TV-Interview. (IMAGO / MAXPPP / IMAGO / Alexandre MARCHI)

Macron sagte am Abend in einem Fernsehinterview, all diese Optionen seien möglich. Unter den derzeitigen Bedingungen sei eine Entsendung von Bodentruppen aber nicht erforderlich. Macron betonte, um einen Frieden in der Ukraine zu erreichen, dürfe man keine Schwäche zeigen. Man müsse vielmehr mit Entschlossenheit und Mut sagen, dass man bereit sei, die nötigen Mittel einzusetzen, damit Russland den Krieg nicht für sich entscheide. Denn sollte Russland gewinnen, so Macron, gäbe es in Europa keine Sicherheit mehr.

Macron wird heute Mittag in Berlin zu einem Treffen mit Bundeskanzler Scholz erwartet. Scholz hat eine Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine mehrfach abgelehnt. Am Nachmittag treffen beide Politiker Polens neuen Ministerpräsidenten Tusk.

