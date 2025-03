Frankreichs Präsident Macron (AFP / LUDOVIC MARIN)

Er wird zunächst Bundeskanzler Scholz treffen. Nach Angaben aus der Union will Macron am Abend auch mit CDU-Chef Merz zusammenkommen. Thema dürfte in beiden Gesprächen die Abstimmung für den EU-Gipfel und die weitere Ukraine-Hilfe sein.

