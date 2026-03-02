Verteidigungspolitik

Emmanuel Macron spricht am Stützpunkt der strategischen Meeresstreitkräfte. (picture alliance/MAXPPP/Lionel Le Saux)

Um frei zu sein, müsse man gefürchtet werden, sagte Macron. Seine Verantwortung sei es, dafür zu sorgen, dass die Abschreckung auch in Zukunft ihre Wirkung zeige. Deshalb werde man die Zahl der Atomsprengköpfe von derzeit unter 300 erhöhen.

Macron hob in seiner Rede zudem auf den Beitrag französischer Atomwaffen zur Sicherheit Europas ab. Frankreich ist die einzige Atommacht in der Europäischen Union. Seit der Amtsübernahme von Präsident Trump in den USA mehren sich in der EU die Zweifel, ob die USA dauerhaft dazu bereit sind, Europa unter dem sogenannten nuklearen Schutzschild zu verteidigen. Einige europäische Staaten haben bereits Macrons Angebot vom vergangenen Jahr angenommen, in nukleare Übungen einbezogen zu werden.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.