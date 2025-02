Macron berichtet EU-Staaten von Gesprächen mit Trump. (Ludovic Marin/POOL AFP/AP/dpa)

Das geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor. Damit bindet Macron seinen wohl künftigen deutschen Ansprechpartner frühzeitig in die laufende Krisendiplomatie ein. Angesichts des Kurswechsels der USA in der Ukraine-Politik dürfte es unter anderem um die europäische Verteidigung gehen.

Die Bestrebungen um eine Beteiligung Europas an Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg gehen indes weiter. Frankreichs Präsident Macron unterrichtete die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über die Ergebnisse seines Treffens mit US-Präsident Trump. Die Videokonferenz mit Macron diente auch der Vorbereitung des EU-Sondergipfels zur Ukraine am 6. März. Der britische Premierminister Starmer will morgen in Washington mit Trump zusammentreffen. Außerdem plant er ein gesondertes Treffen mit Staats- und Regierungschefs am Wochenende in London. Unabhängig davon wollen Vertreter Russlands und der USA morgen in Istanbul zusammenkommen.

