Saarbrücken

Dort werde er neben Bundeskanzler Merz und der saarländischen Ministerpräsidentin Rehlinger eine Rede halten, teilte die Landesregierung mit. Den Angaben zufolge ist Macron der erste ausländische Staatschef seit mehr als 20 Jahren, der eine Rede zum Tag der Deutschen Einheit halten wird. Rehlinger sprach von einem historischen Signal und einer Ehre für das Saarland.
Der Festakt findet am 3. Oktober in der Saarbrücker Congresshalle statt. 900 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind eingeladen.
