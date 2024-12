Nationalversammlung

Frankreichs Premier Barnier nur noch geschäftsführend im Amt

Der französische Premierminister Barnier hat seinen Rücktritt eingereicht. Auf Bitten von Präsident Macron bleibt er aber geschäftsführend im Amt. Die Nationalversammlung hatte Barniers Minderheitsregierung gestern durch ein Misstrauensvotum zu Fall gebracht. Macron will sich um 20.00 Uhr in einer TV-Ansprache an die Nation wenden.