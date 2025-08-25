Regierungskrise

Ministerpräsident Bayrou will eine Vertrauensabstimmung über die Haushaltsplanung ansetzen. (picture alliance / Anadolu / Mustafa Yalcin)

Das Parlament in Paris soll in zwei Wochen abstimmen. Bayrou will mit dem Schritt nach eigenen Worten Unterstützung für den Sparhaushalt gewinnen. Geplant sind Einsparungen von rund 44 Milliarden Euro. Darüber hinaus sollen zwei Feiertage gestrichen und Sozialleistungen im kommenden Jahr nicht angehoben werden.

In einer ersten Reaktion erklärte die rechte Partei "Rassemblement National", Bayrou habe mit dem Schritt das Ende seiner Regierung angekündigt. Sein Vorgänger Barnier war nach nur drei Monaten im Amt an einer Vertrauensfrage gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.