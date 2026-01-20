Haushaltsstreit

Premierminister Lecornu in der französischen Nationalversammlung (Archiv) (picture alliance / SIPA / Stephane Lemouton)

Er werde am Dienstag die in der Verfassung vorgesehene Möglichkeit eines Beschlusses ohne Parlamentsabstimmung nutzen, kündigte der Chef einer Minderheitsregierung an. Damit wolle er Chaos in Frankreich verhindern. Nachdem sich ein Haushaltskompromiss im Parlament als unmöglich erwiesen habe, gebe es nun einen Entwurf, der Forderungen verschiedener politischer Strömungen berücksichtige, sagte Lecornu in Paris. An der geplanten Senkung des Defizits auf fünf Prozent werde jedoch festgehalten.

Weil er sich genügend Unterstützung gesichert hat, dürfte der Regierungschef das mit dieseem Sonderweg verbundene Misstrauensvotum überstehen. Die Verabschiedung des Haushalts würde eine monatelange Hängepartie beenden.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.