Bis zu 10 Jahre Haft

Bei Fällen mit Todesfolge sollen Täter mit bis zu 10 Jahren Haft bestraft werden können. Bei weniger gravierenden Fällen will man dafür sorgen, dass nicht mehr die Mobbingopfer die Schule wechseln, sondern die Mobber. Geplant ist des Weiteren ein mehrmonatiger Ausschluss aus Sozialen Netzwerken als Strafmaßnahme. Die französische Premierministerin Borne sprach von einem "Elektroschock für die Gesellschaft". Man müsse den Kampf gegen Mobbing in der Schule unerbittlich führen. Mehrere Ministerien sind an dem Vorhaben beteiligt. Hintergrund sind eine Reihe von tödlichen Fällen, bei denen Hinweise nicht ernst genommen wurden. Eins von zehn Kindern in Frankreich sei von Mobbing betroffen, hieß es.

