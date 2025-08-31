Eine Woche vor Vertrauensfrage

Francois Bayrou (AFP)

In einem von vier Fernsehsendern gemeinsam geführten Interview erläuterte er, dass im kommenden Jahr 44 Milliarden Euro eingespart werden müssten. Bayrou sagte, es sei fast allen Franzosen bewusst, dass ein verschuldetes Land ein Land sei, das keine Souveränität und keine Freiheit mehr habe. Mit dem Gegenvorschlag der Opposition, die weniger als die Hälfte der Summe einsparen wolle, werde nichts erreicht.

Der französische Regierungschef kündigte an, in den kommenden Tagen noch einmal mit allen Oppositionsparteien im Parlament zu sprechen. Sie hatten zuletzt angekündigt, Bayrou das Vertrauen zu entziehen.

Sollte dieser Fall am 8. September eintreten, wäre die Regierung gestürzt, weil Bayrou eine Minderheits-Koalition anführt.

