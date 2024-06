Deutschlandfunk-Interview

Der frühere SPD-Chef und ehemaliger Vizekanzler Franz Müntefering (Archivbild) (picture alliance / Kay Nietfeld)

Das zeigten die Umfragen in Deutschland und die Ergebnisse der Europawahl. Es gebe Kräfte, die die derzeit schwierige Situation ausnutzten. Demokratische Parteien von CDU und CSU bis zur Linkspartei seien gefordert, dagegenzuhalten und die Menschen stärker zu überzeugen.

Der 84-jährige Müntefering meinte, Ältere wie er hätten schon erlebt, wozu übertriebener Nationalismus führe, nämlich zu Bomben, Toten und Hunger. Beim Streitthema Migration müsse sicher mehr für Integration getan werden. Aber dass Deutschland Millionen Zuwanderer brauche, das könne niemand bestreiten, der den Arbeitsmarkt kenne, etwa im Bereich der Pflege. Müntefering hob hervor, er habe 2015 Bundeskanzlerin Merkel darin bestärkt, die zahlreichen Hilfe suchenden Menschen aus Syrien und anderen Ländern aufzunehmen.

