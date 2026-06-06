Max und Moritz-Preis

In einer Erklärung heißt es, Suess schaue da hin, wo üblicherweise der Blick abgewendet werde, berichtet der Bayerische Rundfunk. Als bester deutschsprachiger Comic wurde "Der verkehrte Himmel" von Mikael Ross ausgezeichnet. "Bester internationaler Comic" wurde "In den trüben Gewässern Istanbuls" von Özge Samancı.
Im Rahmen des alle zwei Jahre stattfindenden Internationalen Comic-Salons verleiht die Stadt Erlangen die Preise. Sie sind die wichtigste Auszeichnung für Comic-Kunst und grafische Literatur im deutschsprachigen Raum.
Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.