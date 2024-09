Franziska Brantner (Bündnis90/Die Grünen), Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Brantner ist derzeit Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Sie ist eine enge Vertraute von Bundeswirtschaftsminister Habeck, der für die Grünen als Spitzen- oder Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl ziehen will. Sie gilt als Realpolitikerin und kommt aus dem einflussreichen Grünen-Verband im grün-schwarz regierten Baden-Württemberg.

Banaszak gehört dem Bundestag an. Er zählt zum linken Flügel und hat in seiner vorherigen Funktion als Parteichef in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2022 die Koalitionsverhandlungen mit der CDU zur Bildung der schwarz-grünen Landesregierung in Düsseldorf mitgestaltet.

Die Neuwahl der Parteispitze findet Mitte November auf einem Parteitag in Wiesbaden statt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Parteikreisen erfuhr, soll zudem Grünen-Vizefraktionschef Audretsch neben seinem Amt die Leitung des Bundestagswahlkampfes übernehmen.

Die derzeitigen Grünen-Vorsitzenden Lang und Nouripour hatten am Mittwoch ihren Rücktritt angekündigt. Zur Begründung führten sie das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei den jüngsten Wahlen an.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.