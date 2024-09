Kandidaten für Grünen-Parteispitze: Franziska Brantner und Felix Banaszak (dpa / Kay Nietfeld)

Brantner ist derzeit Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Sie ist eine enge Vertraute von Bundeswirtschaftsminister Habeck, der für die Grünen als Spitzen- oder Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl ziehen will. Sie gilt als Realpolitikerin und kommt aus dem einflussreichen Grünen-Verband im grün-schwarz regierten Baden-Württemberg.

Brantner: Das Land zusammenbringen

Brantner sagte, sie habe große Demut vor der Aufgabe. Sie mache das, "weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir dieses Land voranbringen können, dass wir es zusammenbringen müssen und dass wir heute und morgen hier gerne auch weiter leben wollen und dafür wieder die Kräfte in diesem Land befreien müssen." Zu den Grünen sagte sie, sei sei der festen Überzeugung, "dass unsere Partei nur gewinnen kann, wenn sie gemeinsam vorangeht."

Banaszak: Kopf nicht in den Sand stecken

"Dieses Land ist verunsichert, aber dieses Land braucht gerade jetzt eine politische Kraft, die den Kopf nicht in den Sand steckt", sagte Banaszak in Berlin. Die Grünen müssten wieder "Zukunfts- und Hoffnungsort" werden. Der Partei sei es in ihrer Geschichte bislang immer gelungen, sich aus einem Tal wieder nach oben zu arbeiten. Man sei überzeugt, dass das auch diesmal gelingen könne und gelingen werde.

Banaszak gehört dem Bundestag an. Er zählt zum linken Flügel und hat in seiner vorherigen Funktion als Parteichef in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2022 die Koalitionsverhandlungen mit der CDU zur Bildung der schwarz-grünen Landesregierung in Düsseldorf mitgestaltet.

Audretsch soll Bundestagswahlkampf der Grünen leiten - Habeck: starkes Signal für Neuanfang

Zudem soll der Grünen-Vizefraktionschef Audretsch neben seinem Amt die Leitung des Bundestagswahlkampfes übernehmen. Die Neuwahl der Parteispitze findet Mitte November auf einem Parteitag in Wiesbaden statt.

Bundeswirtschaftsminister Habeck bezeichnete die angekündigte Kandidatur der Politiker Brantner und Banaszak als "starkes Signal für einen Neustart" der Grünen. Dies gelte auch für die Bereitschaft des Bundestagsabgeordneten Audretsch, die Wahlkampfleitung zu übernehmen.

Lang und Nouripour ziehen sich zurück

Die derzeitigen Grünen-Vorsitzenden Lang und Nouripour hatten am Mittwoch ihren Rücktritt angekündigt . Zur Begründung führten sie das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei den jüngsten Wahlen an.

Nach dem Bundesvorstand der Grünen Jugend hat auch der gesamte Landesvorstand in Bayern seinen Rückzug und seinen Parteiaustritt angekündigt. Am Donnerstag hatte bereits der Vorstand der Grünen Jugend in Niedersachsen erklärt, man werde dem Schritt des Bundesvorstands folgen.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.