Franziska Hoppermann soll CDU-Generalsekretärin werden. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Bundeskanzler Merz habe sie in einer Sitzung des CDU-Präsidiums vorgeschlagen, meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Teilnehmerkreise. Demnach wurde sie soeben auch gewählt. Hoppermann soll auf Carsten Linnemann folgen, der Bundesgesundheitsminister werden soll. Offiziell wollte sich Merz zur Stunde in Berlin zu den jüngsten Personalentscheidungen in Partei und Regierung äußern.

Am Wochenende war der Kanzler für sein Vorgehen bei den Personalentscheidungen parteiintern kritisiert worden. Im Blickpunkt stand die zunächst gescheiterte Ablösung von Bundesverkehrsminister Schnieder. Der CDU-Politiker hatte gestern selbst um seine Entlassung gebeten. Als Nachfolger ist der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Bilger, vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.