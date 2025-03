Franziska Preuß gewinnt Biathlon-Gesamtweltcup. (picture alliance / NTB / Terje Pedersen)

Durch ihren Sieg am Holmenkollen zog die 31-Jährige in der Gesamtwertung an der Französin Lou Jeanmonnot vorbei. Preuß ist die sechste deutsche Siegerin des Biathlon-Gesamtweltcups. Zuletzt hatte Laura Dahlmeier in der Saison 2016/2017 den Titel geholt.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.