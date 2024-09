Papst-Reise

Papst Franziskus unterwegs mit dem Papamobil in Luxemburg-Stadt. (IMAGO / IMAGO / Niviere David / ABACAPRESS.COM)

Das Oberhaupt der katholischen Kirche fuhr durch das Zentrum von Luxemburg-Stadt. Es ist der erste Besuch eines Papstes in dem Land seit fast 40 Jahren. Am Abend will der Papst nach Belgien weiterreisen. Die Reise soll vier Tage dauern. Am Sonntag ist eine Messe im Brüsseler Fußballstadion geplant, zu der 35.000 Menschen erwartet werden.

Nach Angaben des Vatikans will der Papst angesichts der Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine eine Friedensbotschaft an Europa richten. Er hatte sich bereits gestern besorgt über die Eskalation zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz geäußert.

