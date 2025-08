Gesamtsieg: Pauline Ferrand-Prevot bei der letzten Zieldurchfahrt. (AFP / JULIEN DE ROSA)

Sie kam auch auf der Abschlussetappe mit drei Bergpässen als erste in Ziel. Platz zwei in der Gesamtwertung ging an Demi Vollering aus den Niederlanden, Platz drei an Katarzyna Niewiadoma aus Polen. Das Sprinttrikot sicherte sich die Niederländerin Lorena Wiebes; beste Bergfahrerin war die Schweizerin Elise Chabbey.

Es war die 4. Ausgabe der Neuauflage der Frauen-Tour-de-France. Sie ging in diesem Jahr einen Tag länger über neun Etappen. Bei den Männern waren es 21 Etappen. Das Preisgeld bei den Frauen liegt bei 50.000 Euro, bei den Männern ist es das Zehnfache.

