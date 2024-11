Literaturpreis

Der algerische Schriftsteller und Journalist Kamel Daoud (imago / Marco Destefanis)

Das gab die Académie Goncourt in Paris bekannt. Daoud erhält die mit nur zehn Euro dotierte Auszeichnung für seinen Roman „Houris“, der von Massakern des algerischen Bürgerkriegs in den 1990er Jahren handelt. Der 54-Jährige Kamel Daoud arbeitete früher als Journalist in Algerien und wurde dort wegen seiner kritischen Artikel bedroht. 2014 rief ein Imam die algerische Regierung auf, Daoud wegen Gotteslästerung zum Tode zu verurteilen. Daraufhin ging der Autor nach Frankreich ins Exil und widmete sich künftig mehr der Literatur als dem Journalismus.

