"La Parisienne"

Die Sängerin in einer Portait-Aufnahme in schwarz-weiß. (AFP / JOEL SAGET)

Das bestätigte ihr Management. Sie erlag ihrer Krebserkrankung, die sie vor zwei Jahren in einem Gedicht mit dem Titel "K.O.!" öffentlich machte. Marie Paule Belle begann ihre Karriere in den frühen 1970-er Jahren. Ihren größten Erfolg feierte sie 1976 mit dem Chanson "Parisienne". Darin zeichnet sie das musikalische Portrait einer emanzipierten Frau, die das ausschweifende Leben in Paris der damaligen Zeit für sich entdeckt.

Die Chansons von Marie Paule Belle waren vielfach geprägt von feministischen und sozialkritischen Texten. Zusätzlich spielte sie in zahlreichen Theaterrollen.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.