Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Die Staatsanwaltschaft in Marseille teilte mit, in Frankreich und Spanien habe es 15 Festnahmen gegeben. Die Schleuser brachten demnach rund 1.700 afrikanische Migranten von Spanien aus in mehrere europäische Länder, darunter Deutschland. Diese sollen für den Transfer mit einem Auto zwischen 150 und 300 Euro gezahlt haben.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.