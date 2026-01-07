Zuvor hatten sich Fans, Freunde und Familie bei einer Trauerfeier von Bardot verabschiedet. Die Messe wurde an verschiedenen Orten in der Stadt auf Bildschirmen sowie im französischen Fernsehen übertragen. Schon am Morgen hatten sich etliche Bewunderer der Schauspielerin in Saint-Tropez versammelt.
Bardot starb Ende Dezember im Alter von 91 Jahren. Sie galt als Filmikone. Präsident Macron bezeichnete Bardot als "Legende des Jahrhunderts".
Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.