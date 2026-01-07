Saint-Tropez
Französische Filmikone Brigitte Bardot beigesetzt

Die gestorbene Schauspielerin Brigitte Bardot ist im französischen Saint-Tropez im kleinen Kreis beigesetzt worden.

    Der Sarg der Schauspielerin Brigitte Bardot wird zur Trauerfeier in die Kirche Notre-Dame de l'Assomption getragen.
    Beerdigung von französischer Filmikone Brigitte Bardot (Philippe Magoni/AP/dpa)
    Zuvor hatten sich Fans, Freunde und Familie bei einer Trauerfeier von Bardot verabschiedet. Die Messe wurde an verschiedenen Orten in der Stadt auf Bildschirmen sowie im französischen Fernsehen übertragen. Schon am Morgen hatten sich etliche Bewunderer der Schauspielerin in Saint-Tropez versammelt.
    Bardot starb Ende Dezember im Alter von 91 Jahren. Sie galt als Filmikone. Präsident Macron bezeichnete Bardot als "Legende des Jahrhunderts".
