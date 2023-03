Proteste gegen Rentenreform

Landesweite Proteste: Die Mehrheit in der französischen Bevölkerung ist gegen die Rentenreform. (Imago / NurPhoto / Alain Pitton)

Die Gewerkschaft CGT kündigte an, den Betrieb dreier Raffinerien schrittweise herunterzufahren. Derweil kam es in der Hauptstadt Paris am dritten Tag in Folge zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Laut Medienberichten wurden über 80 Menschen festgenommen. Protestierende hätten Mülltonnen angezündet und versucht, Barrikaden aufzubauen. Die Polizei habe Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt. Weitere Demonstrationen gab es etwa in Nantes und Marseille. Auslöser ist das Vorgehen der Regierung, die Rentenreform mit Hilfe eines Sonderartikels der Verfassung ohne Parlamentsvotum durchzusetzen.

Demnach soll das Renten-Eintrittsalter von 62 auf 64 Jahre erhöht werden. Zugleich soll die Mindestrente bei voller Beitragszeit auf 1.200 Euro steigen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.