Demonstranten in Paris feiern den Tod des rechtsextremen Politikers Le Pen. (IMAGO / MAXPPP / IMAGO / Olivier CORSAN)

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben zehn Menschen in Gewahrsam. In Paris und Lyon hatten sich gestern mehrere Hundert versammelt, um Le Pens Tod zu feiern. Es wurden Feuerwerkskörper gezündet und Mülltonnen in Brand gesetzt. Innenminister Retailleau nannte die Kundgebungen "beschämend". Der Gründer der rechtsextreme Partei "Front National" war gestern im Alter von 96 Jahren gestorben.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.