Kindesmissbrauch

95 Männer im Alter zwischen 16 und 74 Jahren wurden nach Angaben der Behörden festgenommen. In dem Netzwerk waren mehr als 16.000 Personen in 130 Ländern registriert. Rund 200 Terabyte an Bildern und Videos mit Missbrauchsdarstellungen seien ausgetauscht worden. Die Ermittlungen gegen das Netzwerk haben den Angaben zufolge schon vor rund einem Jahr in Frankreich begonnen. Anfang Dezember gab es landesweit Hausdurchsuchungen.

In Deutschland wurden im Kampf gegen Kinderpornografie heute 17 Wohnungen und Gebäude durchsucht. Die Razzia fand im sachsen-anhaltischen Halle (Saale) statt und richtete sich gegen 16 Männer und eine Frau.

