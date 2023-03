Proteste in Paris gegen die geplante Rentenreform in Frankreich auch von Schülern und Studenten. (AP / Christophe Ena)

Unter anderem werden wieder alle Raffinerien von TotalEnergies bestreikt. Demonstrierende blockierten erneut die Zufahrten und verhinderten damit Treibstofflieferungen. Außerdem beteiligten sich wieder Schüler und Studenten an den Protesten. Es gab Demonstrationen, und landesweit wurden Universitäten und Schulen blockiert.

Die Regierung in Frankreich will das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anheben. Heute hatte der Senat den entscheidenen Artikel dafür beschlossen. In der kommenden Woche geht der Gesetzentwurf an einen Vermittlungsausschuss von Senat und Nationalversammlung. In der Nationalversammlung hat das Regierungslager von Präsident Macron keine ausreichende Mehrheit und ist auf Stimmen etwa von den konservativen Republikanern angewiesen.

