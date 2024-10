Rassismus im Fußball

Anhänger von Paris Saint-Germain sind erneut mit homophoben Gesängen aufgefallen. (IMAGO / Le Pictorium / IMAGO / Julien Mattia / Le Pictorium)

Das bedeutet, dass PSG das Heimspiel am kommenden Samstag gegen RC Lens noch ohne Einschränkungen bestreiten kann. Das einzige betroffene Spiel wird die Begegnung am 22. November gegen Toulouse sein.

Die verunglimpfenden Gesänge waren an den Rivalen Olympique Marseille gerichtet und dauerten zehn Minuten an. Auch zwei Ansagen des Stadionsprechers konnten die Parolen der Fans nicht stoppen. Eine Woche später gewann Paris mit 3:0 in Marseille.

Bereits in der vergangenen Saison hatte es einen ähnlichen Vorfall im Pariser Stadion gegeben, damals wurde die Ultras-Tribüne ebenfalls von der LFP für eine Begegnung gesperrt.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.