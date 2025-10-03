Russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Der 37-Jährige sei Opfer russischer Drohnen geworden, teilte der französische Präsident Macron mit. Nach Angaben der Internationalen Journalistenföderation ereignete sich der Angriff am Morgen im Donbass im Osten der Ukraine. Ein ukrainischer Journalist sei dabei verletzt worden. Laut der Internationalen Journalistenföderation ist es das erste Mal, dass ein Journalist in der Ukraine durch eine Drohne getötet wurde. Beide Medienvertreter seien klar als Reporter gekennzeichnet gewesen.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.