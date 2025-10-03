Russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine
Französischer Fotograf bei Drohnenangriff getötet

Bei einem Drohnenangriff in der Ukraine ist ein französischer Fotograf getötet worden.

    Der 37-Jährige sei Opfer russischer Drohnen geworden, teilte der französische Präsident Macron mit. Nach Angaben der Internationalen Journalistenföderation ereignete sich der Angriff am Morgen im Donbass im Osten der Ukraine. Ein ukrainischer Journalist sei dabei verletzt worden. Laut der Internationalen Journalistenföderation ist es das erste Mal, dass ein Journalist in der Ukraine durch eine Drohne getötet wurde. Beide Medienvertreter seien klar als Reporter gekennzeichnet gewesen.
